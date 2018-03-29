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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de 6 isim yolcu...

    Fenerbahçede 6 isim yolcu...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan , kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...

    Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan , kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...

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