Fenerbahçede 6 isim yolcu...

29 Mart 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de 6 isim yolcu...
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
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