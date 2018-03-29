Fenerbahçede 6 isim yolcu...

Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...

Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...