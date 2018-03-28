28 Mart 2018, Çarşamba
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Malaga biletleri satışa sunuldu
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Fenerbahçe Doğuş’un 5 Nisan’da oynayacağı Euroleague’teki Unicaja Malaga maçının bilet satışları dünden itibaren başladı
Genel satışa bugün sunulacak biletlerin fiyatı 50 TL ile 900 TL (yemek dahil) arasında değişiyor. 7 Nisan'daki Trabzonspor lig maçının biletlerinin genel satışına ise 30-500 TL arası fiyatla bugün başlanacak.
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