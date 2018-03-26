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PSG'nin genç yıldızı F.Bahçe'nin radarında
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Bir süredir A takıma değil de PAF takımına oyuncu transfer eden Fenerbahçe gözünü bu kez de Neymar’ın “Küçük kardeşim” dediği Metehan Güçlü’ye dikti…
PSG'nin "Şampiyonlar Gençlik Ligi"ndeki maçları için A takımı ile yapılan yolculuklarda Neymar'ın yanından ayırmadığı 1999 doğumlu Metehan için Aykut Kocaman'a rutin olarak bilgi akışı sağlandığı bildirildi. Forvet mevkiinde oynayan Metehan, PSG formasıyla Şampiyonlar Gençlik Ligi'nden 8 karşılaşmada 3 gol atarak dikkat çekti. Fenerbahçe sezon başı ve ara dönemde de pek çok genç ismi gelecek yatırım olarak kadrosuna katmıştı.
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