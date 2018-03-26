Bir süredir A takıma değil de PAF takımına oyuncu transfer eden Fenerbahçe gözünü bu kez de Neymar’ın “Küçük kardeşim” dediği Metehan Güçlü’ye dikti…

PSG'nin "Şampiyonlar Gençlik Ligi"ndeki maçları için A takımı ile yapılan yolculuklarda Neymar'ın yanından ayırmadığı 1999 doğumlu Metehan için Aykut Kocaman'a rutin olarak bilgi akışı sağlandığı bildirildi. Forvet mevkiinde oynayan Metehan, PSG formasıyla Şampiyonlar Gençlik Ligi'nden 8 karşılaşmada 3 gol atarak dikkat çekti. Fenerbahçe sezon başı ve ara dönemde de pek çok genç ismi gelecek yatırım olarak kadrosuna katmıştı.