Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

Milli Küme son kez 1950'de oynandı. F.Bahçe son maçında Altay'ı İzmir'de 4-0 yenerek (3- 0'da G.Saray şampiyon olacaktı) ezeli rakibini averajla geçip, şampiyonluğu elde etti. Maçı federasyonun özel bir müşahiti de izledi.