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    23 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Milli Küme son kez 1950'de oynandı. F.Bahçe son maçında İzmir'de 4-0 yenerek (3- 0'da G.Saray şampiyon olacaktı) ezeli rakibini averajla geçip, şampiyonluğu elde etti. Maçı federasyonun özel bir müşahiti de izledi.

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