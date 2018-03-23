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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Milli Küme son kez 1950'de oynandı. F.Bahçe son maçında Altay'ı İzmir'de 4-0 yenerek (3- 0'da G.Saray şampiyon olacaktı) ezeli rakibini averajla geçip, şampiyonluğu elde etti. Maçı federasyonun özel bir müşahiti de izledi.
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