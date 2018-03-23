Alexten Hagi mi Alex mi? yanıtı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, bir Youtube kanalında katıldığı söyleşide soruları yanıtladı ve yıllardır süre gleen "Hagi mi Alex mi?" tartışmasına son noktayı koydu.

Türkiye'deki yaşantısından arkadaşlarıyla olan ilişkilerine, futbol kariyerinde bilinmeyenlerden gelecek planlarına kadar pek çok soruyu uanıtlayan Alex de Souza, Türkiye'de geçirdiği zaman sonrası iyiden iyiye Türk'leştiğini itiraf etti.

Brezilyalı efsane, Türkiye'de sürekli gündeme gelen "Hagi mi Alex mi?" sorusuna da yanıt verdi ve bu konuyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

İşte Alex'in "Hagi mi Alex mi?" sorusuna yanıtı:

"Hagi, çünkü o benim küçükken referanslarımdan biriydi. Ufakken, oynarken Hagi'nin yaptıklarına bakıyordum. Galatasaray'a geldiği dönemde de onu takip ediyordum ben. Avrupa'daki dönemi de biliyorum. Bu yüzden çocukken takip ettiğim, bir şeyler aldığım birisiyle kendimi karşılaştırdığım zaman yine aynı cevabı veririm. Dönemler farklı, o tartışılır. Ancak yine de Hagi... Hayatımda öğrendiğim bir şey var; biri senden daha önce geldiyse ve başarılı olduysa, sen de ondan bir şeyler öğrendiysen, o kişiye saygı duymalısın. Ancak tabii bunları söylerken kendimi de küçültmüyorum. Sadece ona duyduğum saygıyı gösteriyorum. Ben de iyi şeyler yaptım, ben de kaliteli bir ayaktım ama bunların hiçbiri örnek aldığım bir insana olan saygımı azaltmaz."