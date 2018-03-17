Kadıköyde istifa sesleri!

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar, Ülker Stadı'nın önünde Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti. Protestolar esnasında sarı-lacivertli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetim aleyhinde protestolarda bulundu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, yöneticilerin çıkış yaptığı yere gelerek beklemeye başladı. Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti.

Bir süre sonra bu grup ile Aziz Yıldırım'ı destekleyen başka bir grup arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda birçok kişi göz altına alındı.