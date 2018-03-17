;
    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de istifa sesleri!

    Kadıköyde istifa sesleri!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    'nin sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar, Ülker Stadı'nın önünde Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti. Protestolar esnasında sarı-lacivertli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetim aleyhinde protestolarda bulundu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, yöneticilerin çıkış yaptığı yere gelerek beklemeye başladı. Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti.

    Bir süre sonra bu grup ile Aziz Yıldırım'ı destekleyen başka bir grup arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda birçok kişi göz altına alındı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    Aykut Kocamandan çok sert hakem tepkisi! Utanıyorum Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
    BİZE ULAŞIN