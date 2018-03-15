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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Kocaman'la 22. derbi

    Kocamanla 22. derbi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

    Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.

    Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

    Galatasaray'a karşı 3 galibiyet
    Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

    Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

    Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:

    Tarih

    		KulvarMaçSkor
    24 Ekim 2010Süper LigFenerbahçe-Galatasaray0-0
    18 Mart 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe1-2
    7 Aralık 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe3-1

    17 Mart 2012

    		Süper LigFenerbahçe-Galatasaray2-2
    22 Nisan 2012Süper Lig (Süper Final Grubu)Galatasaray-Fenerbahçe1-2
    12 Mayıs 2012Süper Lig (Süper Final Grubu)Fenerbahçe-Galatasaray0-0
    12 Ağustos 2012TFF Süper KupaGalatasaray-Fenerbahçe3-2
    16 Aralık 2012Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe2-1
    12 Mayıs 2012Süper LigFenerbahçe-Galatasaray2-1
    22 Ekim 2017Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe0-0

    Beşiktaş'la 11 kez
    Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.

    Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

    Kadıköy'de hiç kaybetmedi
    Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.

    Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

    Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.

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