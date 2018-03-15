Kocamanla 22. derbi

Kocaman'la 22. derbi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.
Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.
Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.
Galatasaray'a karşı 3 galibiyet
Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.
Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:
Tarih
|Kulvar
|Maç
|Skor
|24 Ekim 2010
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|18 Mart 2011
|Süper Lig
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|7 Aralık 2011
|Süper Lig
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-1
17 Mart 2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-2
|22 Nisan 2012
|Süper Lig (Süper Final Grubu)
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|12 Mayıs 2012
|Süper Lig (Süper Final Grubu)
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|12 Ağustos 2012
|TFF Süper Kupa
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|16 Aralık 2012
|Süper Lig
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|12 Mayıs 2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|22 Ekim 2017
|Süper Lig
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
Beşiktaş'la 11 kez
Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.
Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Kadıköy'de hiç kaybetmedi
Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.
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