Karagümrük kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük’te
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk ile ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 17.07.2025 - 20:22