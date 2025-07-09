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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:32
Icardi'den haber var! Icardi'den haber var! 13:53
G.Saray'dan flaş Osimhen açıklaması! G.Saray'dan flaş Osimhen açıklaması! 13:41
Osimhen transferinde flaş gelişme! Osimhen transferinde flaş gelişme! 13:33
Alexander Djiku'ya 3 talip birden! Alexander Djiku'ya 3 talip birden! 11:51
F.Bahçe'nin hazırlık maçında rakibi F.Karagümrük F.Bahçe'nin hazırlık maçında rakibi F.Karagümrük 11:16
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F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! 10:50
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F.Bahçe'ye bir golcü daha! F.Bahçe'ye bir golcü daha! 10:33
İtalyan devi G.Saraylı ismin peşinde! İtalyan devi G.Saraylı ismin peşinde! 10:24
G.Saray'dan yerli stoper atağı! G.Saray'dan yerli stoper atağı! 09:44
Cimbom teklifini yükseltti! Osimhen... Cimbom teklifini yükseltti! Osimhen... 00:04
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