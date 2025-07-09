Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, bir dönem Beşiktaş ve Karagümrük forması da giyen 32 yaşındaki stoper Enzo Roco'yu kadrosuna kattı.

Roco 2018'de Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'e adımını atmış ve 2020/2021 sezonunu da Fatih Karagümrük'te geçirmişti.

KARAGÜMRÜK'TEN ROCO PAYLAŞIMI