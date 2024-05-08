Sofiane Feghouli'nin cezası açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarından olan Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasında, hakeme ve rakibe yönelik hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Feghouli'nin aldığı ceza belli oldu. İşte detaylar...

PFDK'nın açıkladığı karara göre Feghouli toplam 5 maç ceza aldı.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.