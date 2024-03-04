Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu mücadeleyi Mavi Şimşekler 1-0 kazandı. İşte karşılaşmanın detayları..

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Mario Balotelli (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından A. Demirspor 10 maç sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden F. Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

Mücadelede Karagümrük'ün futbolcusu Federico Ceccherini 90+8'de kırmızı gördü.

Ligin 29. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. F. Karagümrük ise Trabzonspor'a konuk olacak.