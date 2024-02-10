Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Salih, Biraschi, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Emre, Güven, Can
Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Welinton, Midtsjo, Gökcan, Diaby, Thiam, Umut
FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.