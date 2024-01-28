Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Mutluyuz. İyi de bir maç oldu. Bence maç kontrol altında geçti. İkinci devrenin ilk 10 dakikasını verdik diye düşünüyorum. Geri kalan sürede kontrol bizdeydi. Futbolcuları tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık, devamı inşallah gelecek" diye konuştu.