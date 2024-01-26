Shota Arvaladze yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, defans hattına bir transfer gerçekleştirdi.

İstanbul ekibi, İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

VavaCars Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladık." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmesi, Hellas Verona ile Haziran 2025'te sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin euro.