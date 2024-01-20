Vavacars Fatih Karagümrük 1-1 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük ile Başakşehir yenişemedi!

Vavacars Fatih Karagümrük 1-1 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük ile Başakşehir yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Rams Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024- 18:12