Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te devre arası transfer çalışmaları devam ederken flaş gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul ekibi son olarak resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbek futbolcusu Otabek Shukurov'la yolların ayrıldığını duyurdu.

27 yaşındaki futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken, 1 asistlik performans sergiledi.

KIRMIZI-SİYAHLI EKİPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kamuoyuna duyuru

Oyuncularımızdan Otabek Shukurov'un sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.