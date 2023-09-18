Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı. Mücadeleden sonra Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel önemli açıklamalarda bulundu.



Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmayı değerlendirerek, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. İkinci dakikada bir gol kaçırdık. Sonra ise iki takım birbirini kontrol etti. Maçın son 10-15 dakikası heyecanlı oldu. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Berabere kaldık, üzgünüz" diye konuştu.



Hatayspor'un kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili de düşünceleri sorulan Canel, "Hakem pozisyonu VAR'da izledi. Akşam yorumcular pozisyonla ilgili kararını verir. Penaltı olmayan bir pozisyondu. Penaltı kaçtı, İlahi adalet" şeklinde konuştu.