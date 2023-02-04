Süper Lig ekliplerinden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Başarılı hoca, transferde adı birçok takımla anılan Fabio Borini ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, çok önemli bir maça çıktıklarını aktararak, "Rakibimiz de bizim seviyemizdeydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk dakikalarda iyi başlayamadık. Soğuktan dalgındık belki de. Sonrasında iyi toparladık. İyi bir oyunla istediğimizi aldık. Önemli bir 3 puandı. Uzun süren beraberlik serimizi de bozmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fabio Borini'nin transferde isminin büyük kulüplerle geçmesini de değerlendiren İtalyan teknik adam, "Borini'yi başka forma altında görmek istemeyiz. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Transfer döneminde bunlar konuşulur. Borini'yi ligin kalan bölümünde aramızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.