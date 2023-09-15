SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Valentin Eysseric Karagümrük’e transfer oldu

Transfer sezonunun bitimine az zaman kala Süper Lig ekipleri flaş transferlere imza atıyor.

Son olarak Fatih Karagümrük Valentin Eysseric'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama "Başarılı orta saha oyuncusu Valentin Eysseric ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Fransa Ligue 1, Serie A ve Ülkemizde görev almış Fransız oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" şeklinde.