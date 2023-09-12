Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 12.09.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük futbolcusu Salih Dursun'un 10 Eylül tarihinde Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçından sonra Salih Dursun PFDK'ya sevk edildi
Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2023- 18:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023- 18:44
Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.