Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 12.09.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük futbolcusu Salih Dursun'un 10 Eylül tarihinde Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.