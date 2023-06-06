Mbaye Diagne ayrılığı duyurdu! "Süper Lig..."
Karagümrük formasıyla bu sezon 23 gol kaydeden Mbaye Diagne takımına veda etti. Senagalli oyuncu yapmış oldupu açıklamada, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim." dedi.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2023- 19:51
İŞTE DIAGNE'NİN SÖZLERİ:
Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum.
Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim.
Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım.
Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz