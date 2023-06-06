Mbaye Diagne ayrılığı duyurdu! "Süper Lig..."

Karagümrük formasıyla bu sezon 23 gol kaydeden Mbaye Diagne takımına veda etti. Senagalli oyuncu yapmış oldupu açıklamada, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim." dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 19:51