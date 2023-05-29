Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, teknik direktör Andrea Pirlo'yla ilgili konuştu. Hurma, "Önümüzdeki sezon Pirlo ile çalışmak istedik fakat hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen teklifler bizim imkanlarımızı çok aşıyor. Son 3 hafta hem biz kendi planımızı yapalım hem de o kendi planını yapsın diye izin verdik, hala fesih yapmadık, kontratı bizimle" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, açıklamalarda bulundu. 2022-23 sezonunun kendileri açısından başarılı geçmediğini dile getiren Süleyman Hurma, "Beklentimiz daha üst sıralarda Avrupa kupalarına katılmaktı. Maalesef bir sürü sebepten dolayı o arzu ettiğimiz olmadı. Tabii ki sebepler sonuçları değiştirmez ama çok önemli oyuncular da ürettik. Bizim adımıza bu da faydalı oldu. Umut ediyorum ki hedeflerimizle önümüzdeki sene buluşuruz" diye konuştu.

"ÇOK ŞIK BİR YARIŞ OLMADI"

Şampiyonluk yarışında hak edenin kazanmasını dileyen Süleyman Hurma, "Aslında çok şık da bir yarış olmadı. Bu demeçler, kamuoyuna yansımaları iyi olmadı. Umut ediyorum ki Türk futbolu bu yaşadığı hastalıktan kurtulur" şeklinde konuştu.

"PIRLO'YA KENDİ PLANINI YAPSIN DİYE İZİN VERDİK, HALA FESİH YAPMADIK KONTRATI BİZİMLE"

Süleyman Hurma, bu sezon takımın başında 33 maçta görev alan teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılması hakkında, "İlla kötü bir şey söylememizi bekliyor insanlar. Önümüzdeki sezon Pirlo hoca ile çalışmak istedik biz fakat hem Türkiye'den kendisine gelen teklifler hem de yurt dışından gelen teklifler bizim imkanlarımızı zaten çok aşıyor. Zaten tesis ve stadyum gibi ciddi bir sorunumuz var. O çalışan her insana bir sorun üretiyor. Ekonomik olarak da bizim verdiğimizin 5 katı paraya bile hayır dedi Pirlo bu sene. Tabi bu gelen teklifler de onu meşgul etmeye başladı. Bize düşen de son 3 hafta hem biz kendi planımızı yapalım hem de o kendi planını yapsın ve kendisine de izin verdik, hala fesih yapmadık kontratı bizimle. Ama biz temiz ayrılmayı bilmeyen bir toplumuz. Biri ile biri ayrılında mutlaka arkasından bir şeyler söylemek gerekiyor. Eğer söyleyecek bir şey yoksa, söylemek istemiyorsanız tuhaf bir durum ile karşılaşıyorsunuz. Artık bu işlerden de vazgeçmeli insanlar. Geçen sene Volkan hoca ile ayrılırken de aynı şey oldu. Niye ayrıldınız? Gayet mutluyuz, iyiyiz. İnşallah hepimiz için hep iyi olur" ifadelerini kullandı.