Mbaye Diagne'ye hırsız şoku!
Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Mbaye Diagne özel şoförünün ihanetine uğradı. Senegalli forvet bir mekandayken şoförü aracı alıp kaçtı.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2023- 11:11
Bu sezon 8 gol atan futbolcu bir kez daha saha dışı olaya konu oldu. Senegalli futbolcu, özel şoförünün ihanetine uğradı.
BEKLETİLMESİNE KIZDI
iddiaya göre Diagne bir mekandayken, kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü, içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.