Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo konuştu!
Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 23.04.2023- 21:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 21:48
İŞTE PIRLO'NUN SÖZLERİ:
Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk.
Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum.