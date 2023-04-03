Karagümrük'te Andrea Pirlo İstanbulspor maçı sonrası konuştu! "Yukarıları yakalamak istiyoruz"

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 23:36