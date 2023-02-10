Pirlo'dan Volkan Demirel sözleri!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Daily Mail'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve ülkedeki son durum hakkında konuşan Pirlo, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023- 09:21