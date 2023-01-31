Pirlo'dan Borini açıklaması! Fenerbahçe...

Andrea Pirlo, Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası adı Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini hakkında konuştu. Pirlo, "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 22:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023- 22:54