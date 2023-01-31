Fabio Borini, Süper Lig’in asist kralı

Fatih Karagümrük’ün formda ismi Fabio Borini, Beşiktaş karşısında yaptığı asist ile Süper Lig’deki asist sayısını 8’e çıkartarak bu kulvarda liderliği ele geçirdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 22:21