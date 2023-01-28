Fatih Karagümrük'ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, kırmızı-siyahlı kulübün altyapı oyuncularına krampon hediye etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, örnek bir davranışta bulundu. Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.
Mbaye Diagne’den altyapı oyuncularına sürpriz!
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük’ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, kırmızı-siyahlı kulübün altyapı oyuncularına krampon hediye etti.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 13:52
Fatih Karagümrük'ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, kırmızı-siyahlı kulübün altyapı oyuncularına krampon hediye etti.