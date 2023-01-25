Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor canlı yayınına katıldı. Transfer Raporu programında Aykut İnce ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Hurma, oyuncusu Fabio Borini hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan golcü için çıkan transfer iddialarına cevap veren Süleyman Hurma, "Borini'yi İtalya'dan istediler. Kendisi de gitmek istedi. Ama ben kendisine izin vermedim. Fenerbahçe ile temasımız olmadı. Türkiye'den büyük bir kulüp istedi. Arkadan uğraşan kulüpler de oldu. Borini'yi satmak için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmak lazım. Piyasayı kızıştırmak istemiyorum. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İsteğimiz sözleşme yenilemek. Borini'nin takımda kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.