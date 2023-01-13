Pirlo'dan Belçika Milli Takımı açıklaması!
Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'dan Belçika Milli Takımı hakkında açıklama geldi. Pirlo, "Böyle bir teklifi duymadım haberim yok." dedi.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 16:03
Genç teknik adam, Milliyet'in haberine göre Belçika haberleri için, "Haberim yok. Duymadım." açıklamasında bulundu.
İtalyan basını, Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika Milli Takımı'nda adaylardan birinin de Pirlo olduğunu öne sürmüştü.
Fatih Karagümrük'ün başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Pirlo, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.