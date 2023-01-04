Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası İstanbul ekibinin teknik direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "3 puan bizim için çok kritikti" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynadıkları Kayserispor maçından 4-2'lik üstünlükle ayrılan Fatih Karagümrük'de Teknik Direktör Andrea Pirlo, maç sonu yaptığı açıklamasında, "3 puan bizim için çok kritikti" dedi.

İyi bir maç çıkarttıklarını söyleyen Pirlo, "Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Devamlılık açısından çok kritikti bu 3 puan. Tabii zor bir takıma karşı aldık bu 3 puanı da. İyi bir maç çıkardık, bu da bizim için çok önemli bu maçta iyi performans sergilemek. Bunları söyleyebilirim" dedi.