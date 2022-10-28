Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Galatasaray yenilgisi sonrası konuştu! "Maç çok farklı yere gitti"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Pirlo "Zor bir maçtı, kırmızıdan sonrası çok daha zor oldu. İlk 30 dakika iyiydik. Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti ve bizim adımıza iyice zorlaştı." dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 22:48