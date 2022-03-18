Sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu performansıyla eski günlerine geri dönüş sinyali verdi.
A Milli Takım'da Emre Mor sürprizi! 5 yıllık aranın ardından...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyen Emre Mor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç futbolcunun oyununda büyük oranda olgunlaşma görünürken flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefen Kuntz'un Emre Mor için olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fatih Karagümrük ile 21 maça çıkan Emre Mor 2 gol atarken 2 asist yaptı.
Fatih Karagümrük formasıyla oyununu geliştiren ve sahada daha olgun bir futbol sergileyen Emre Mor, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti.