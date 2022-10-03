VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İstanbulspor maçı sonrası konuştu. Pirlo, "Bu kadar yüzeysel oynarsınız zaten sonuç elde edemezsiniz. İlk yarıda hak ederek öne geçtiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, yüzeysel oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda hak ederek öne geçtiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Bir maçı kazanmak istiyorsanız böyle oynayamazsınız. Bütün ikili mücadelelerde rakip bizden daha iyiydi. Biz o kadar konsantre değildik diyebiliriz maça. Bu kadar yüzeysel oynarsınız zaten sonuç elde edemezsiniz. İlk yarıda hak ederek öne geçtiğimizi düşünmüyorum." diye konuştu.

Aslında, 2 veya 3. golü bulabileceklerini ama bunun gerçekleşmediğini anlatan Pirlo, isteksiz oyunun sonuç vermediğini dile getirdi.

Pirlo, 7 maçta 6 puan almalarının ve haftaya Fenerbahçe'ye konuk olmalarının üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya ise "Oyuncuyken de hocayken de baskıyı hep hissedersiniz. Futbolun en önemli yanlarından biri bu. Öncelikle ne yapıp ne yapmadığımıza bakıp Fenerbahçe maçına hazırlanmaya çalışacağız." yanıtını verdi.