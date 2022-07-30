Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.
Karagümrük have signed Anwan Lawrence Nicholas. The 21 year old Midfielder has agreed to a contract with our club.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 30, 2022
Nigerian player was playing for a well-known Russian Premier League team Khimki. Anwan Lawrence Nicholas will continue his career with Karagumruk. https://t.co/h8zOoTqVWn pic.twitter.com/Vn5dLgoQgs