Colin Kazım-Richards'ın yeni adresi Fatih Karagümrük!

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Fathi Karagümrük kadrosuna yeni isimler de katmaya devam ediyor. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da formasını terleten eski milli futbolcu Colin Kazım-Rcihards, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 23:10