Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fatih Karagümrük, teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirmişti. İstanbul ekibi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

PIRLO BİZZAT İSTEDİ!

The Daily Record'un haberine göre, Karagümrük Juventus'tan Aaron Ramsey'i takibe aldı. Torino ekibi yeni sezonda Aaron Ramsey'i kadrosunda düşünmüyor. Transferde Karagümrük, Andrea Pirlo kozunu kullanarak oyuncuyu kiralamak istiyor.

İtalyan çalıştırıcının Juventus ile olan bağlantısı transferin gerçekleşmesindeki en büyük etken. Pirlo'nun orta saha oyuncusunu çok istediğini sözleşme için Juventus yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağını ifade edildi.

SEZONU RANGERS'TA TAMAMLADI

31 yaşındaki Gallerli yıldız geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak bitirmişti. Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon toplamda 18 maçta 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...