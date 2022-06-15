Transfer haberi: İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu göreve getiren Karagümrük, transferde flaş bir ismi gündemine aldı. İstanbul ekibinin, Trabzonspor'un da istediği Larsen için devreye girdiği iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Andrea Pirlo'yu teknik direktörlük görevine getiren Karagümrük'te transfer çalışmaları başladı.Genç hocanın raporları doğrultusunda harekete geçen İstanbul ekibi, Trabzonspor'un da gündeminde olan Jens Strger Larsen'i istiyor.

TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK TRANSFER YARIŞINDA!

İtalyan basınına yansıyan habere göre, Karagümrük, Trabzonspor'un da gündeminde olan Danimarkalı savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor.

Udinese ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu İtalya'dan ayrılacak. Larsen'i geçtiğimiz günlerde Trabzonspor gözlemcileri Danimarka maçında takip etmişti.

Larsen, geçtiğimiz sezon Udinese'de 12 maça çıktı ve 1 asist katkısında bulundu. Çok yönlülüğü ile bilinen Danimarkalı futbolcu, sağ bek, sol bek, ve stoper olarak forma giyebiliyor.

İŞTE İTALYAN BASININA YANSIYAN O HABER