TRANSFER HABEERİ: Karagümrük'te Emiliano Viviano'nun sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 24.05.2022- 17:01
İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, İtalyan eldivenin kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Viviano, 1 yıl daha Karagümrük'te. 2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık."