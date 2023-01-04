Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu karşılaşmadan İstanbul ekibi, 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ün galibiyet golleri Levent, Diagne (2) ve Shukurov'dan geldi.

Kayserispor'un gollerini ise Mensah ve İlhan Parlak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 23 puanda kaldı. Fatih Karagümrük ise puanını 19 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada ceza sahası dışında Ricci'nin pasında topla buluşan Levent Mercan'ın kaleye şutu ağlarla buluştu: 0-1.



12'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kouassi'nin şutunu kaleci Bilal Beyazıt çeldi. Kaleciden seken topu tamamlayan Diagne topu ağlara yolladı: 0-2.



25'inci dakikada Dresevic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kouassi, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.



27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozdoev'in şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.



46'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te Shukurov, Mensah'a yaptığı baskı sonucu topu alarak, girdiği ceza sahası içinde çektiği şut ile topu ağlara yolladı: 0-3.



55'inci dakikada Kayserispor atağında ceza sahası içine gelen topta Kolevetsios'un kafayla vurduğu topa Fatih Karagümrük oyuncusu Borini el ile müdahale etti. VAR'da pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.



57'nci dakikada Kayserispor'da Mensah kullandığı penaltı atışını ağlarla buluşturdu: 1-3.



63'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 1-4.



72'nci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.



Karşılaşmadan deplasman ekibi 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.