Karagümrük'ten Emiliano Viviano kararı!
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 24.05.2022- 18:17
İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, İtalyan eldivenin kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Viviano, 1 yıl daha Karagümrük'te. 2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık."