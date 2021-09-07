07 Eylül 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Caner Erkin ilk idmanına çıktı!

Caner Erkin ilk idmanına çıktı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Deneyimli sol bek, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın gelecek planlarında yer almayan Caner Erkin, kadro dışı bırakılmıştı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le anlaşan deneyimli sol bek, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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