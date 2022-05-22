Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya gelecek ve müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının detayları...

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 10:30