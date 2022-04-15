Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken maçın ardından İstanbul ekibinin deneyimli file bekçisi Viviano açıklamalarda bulundu.

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Tünelde gerginlikler oldu. Bunlara hiç gerek yok. Geçen sene Beşiktaş'ı yendiğimizde de sıkıntı olmuştu. Futbol bu. Ligde sona doğru gerilimler olabiliyor.

Trabzonspor hak ederek buraya geliyor. Sezon başından beri söylüyorum; olduğu noktayı hak ediyor Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar ve bunu da hak ediyorlar.