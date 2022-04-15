Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Trabzonspor'a karşı çarpıcı istatistik!

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında 1-1 berabere kaldı. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, bordo mavililere karşı çarpıcı bir istatistiğe imza attı. Demirel, Trabzonspor'a karşı futbolcu ve teknik direktör olarak çıktığı 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 23:03