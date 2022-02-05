Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Alparslan, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre, Ahmed Musa, Borini

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Sadık, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Aabid, Mustafa, Chouiar, Dicko