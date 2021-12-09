Fatih Karagümrük'te Medhi Benatia futbolu bıraktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Medhi Benatia, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Faslı yıldız daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi Avrupa devlerinin de formasını giymişti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı.

Daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Küçük yaşlardan itibaren tek bir hayalim vardı, profesyonel bir futbolcu olmak.

Oraya ulaşmak için kendimi çok çalışmaya, fedakarlık yapmaya, ama hepsinden önemlisi kariyerimin her aşamasında yeni hedefler belirlemeye zorlamam gerekiyordu.

Allah'a çok şükür profesyonel bir futbolcu olma şansım oldu ama dedikleri gibi bu meslekte en zoru ilk sözleşmenizi imzalamak değil, zamanla devam etmektir.

Futbola 15 yıldan fazla "iyi ve sadık hizmet"ten sonra, en prestijli yarışmalarda oynadıktan sonra kariyerime son vermeye karar verdim!

Kariyerim boyunca kendimi geliştirmeme izin veren harika insanlarla tanıştım, bu yüzden bulunduğum tüm kulüplere saygılarımı sunmak istiyorum:

OM, Lorient, Turlar, Clermont, Udinese, Roma, Bayern Münih, Juventus Turin, Duhail, Karagümruk.

Bu iş aynı zamanda unutulmaz anlar yaşadığım ülkem Fas'ı, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda temsil etmeme izin verdi.

Son olarak, tüm bu zaman boyunca bana destek olan ve beni destekleyen herkese, anneme babama, eşime, çocuklarıma, menajerime, yakın arkadaşlarıma ve beni takip edenlere teşekkür etmek istiyorum.

Bir şeyin sonu her zaman bir başkasının başlangıcıdır derler...

Bu yüzden, her zaman çalışma ve tutkuyla, yakında görüşürüz diyorum."

KARAGÜMRÜK'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir.

Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz.

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