25 Ekim 2021, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Karagümrük-Hatayspor maçında Caner Erkin'den flaş tepki!

Caner Erkin’den flaş tepki!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u konuk etti ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede İstanbul temsilcisinde Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük iel Hatayspor, Olimpiyat Stadı'ndakarşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, Caner Erkin yaptığı hareketle maça damgasını vurdu.

İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu, 63. dakikada oyundan alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük'te 63. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Farioli'ye kısa süreli bir serzenişte bulundu.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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