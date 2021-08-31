Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski oyuncusu Franck Ribery Fatih Karagümrük'e önerildi!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e önerildi. İtalyan basını deneyimli oyuncunun transferi için Karagümrük'ün bazı isimleri elden çıkartması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...
Franck Ribery, Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Fatih Karagümrük'e önerildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün Ribery'i transfer edebilmesi için bazı oyuncuları elden çıkarması gerektiği ve transfer döneminin sonuna gelindiği için bu transferin çok zor olduğu belirtildi.
Kariyerinde Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina gibi kulüplerin formasını giyen 38 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, 1 Temmuz 2021'de Fiorentina ile sözleşmesini noktalamıştı.
Ribery, kariyerinde forma giydiği 607 resmi maçta 151 gol atıp 221 asist yaptı.
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