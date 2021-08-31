31 Ağustos 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski oyuncusu Franck Ribery Fatih Karagümrük'e önerildi!

Ribery Süper Lig’e dönebilir!
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e önerildi. İtalyan basını deneyimli oyuncunun transferi için Karagümrük'ün bazı isimleri elden çıkartması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

Franck Ribery, Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Fatih Karagümrük'e önerildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün Ribery'i transfer edebilmesi için bazı oyuncuları elden çıkarması gerektiği ve transfer döneminin sonuna gelindiği için bu transferin çok zor olduğu belirtildi.

Kariyerinde Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina gibi kulüplerin formasını giyen 38 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, 1 Temmuz 2021'de Fiorentina ile sözleşmesini noktalamıştı.

Ribery, kariyerinde forma giydiği 607 resmi maçta 151 gol atıp 221 asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Beşiktaş’ta ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı.. Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı..
10 Kişi Kartal 3 puanı kaptı! 10 Kişi Kartal 3 puanı kaptı!
Süper Lig maç özetleri A Spor’da Süper Lig maç özetleri A Spor'da
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör